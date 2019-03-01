من هو تحسين باشا بيت أسرار السلطان عبدالحميد الثاني ؟ تطورات عاجلة : تدمير أكبر معسكرات الحوثي في حجور وعمران وسقوط عشرات القتلى والمليشيات تلجأ للباليستي من لندن - سقوط مدوي للانفصالي «عيدروس الزبيدي» واليمنيون يجلدونه ويذكرونه «بجرائم الاحتلال» عملية مباغتة في معقل عبدالملك وقائد عسكري يعتبر «باقم» مديرية محررة الكشف عن دور سعودي بشأن التوتر الأخير بين باكستان والهند مشرف حوثي في كل مدرسة 48 ساعة دامية وعصيبة على الحوثيين في هذه الجبهة بيان عاجل ومهم من الحكومة اليمنية ردا على الوزير البريطاني المثير للجدل الداخلية السعودية تعلن عن دعم جديد لليمن صفقة كبرى بين الرياض وواشنطن
اثارت تصريحات اطلقها عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي (المدعوم من الامارات)، غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عيدروس الزبيدي، «إن سيطرة بريطانيا على مدينة عدن وجنوب اليمن طيلة 139 عاماً، لم يكن احتلالاً بل كانت علاقة شراكة بين الجانبين».
واضاف الزبيدي في تصريحات صحفية، لدى وصوله لندن في وقت سابق "فضلنا أن تكون بريطانيا هي المحطة الأولى، لما لها من تأثير إيجابي على شعب الجنوب وبحكم الشراكة القديمة والتواجد البريطاني في السابق وما حققه من إرث ثقافي وحضاري وتقدم في النظام والقانون".
وأضاف "أردنا أن تكون أول زيارة لبريطانيا باعتبارها كانت شريكاً في الماضي وساهمت في ترسيخ النظام والقانون في مدينة وميناء عدن، والشعب الجنوبي له إرث طويل معها".
وكان وفد برئاسة الزبيدي وصل في وقت سابق العاصمة البريطانية لندن، في زيارة تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة رسمية من البرلمان البريطاني.
وأثارت تصريحات الزُبيدي ردود فعل غاضبة بين اليمنيين، ووصفوا ما قاله بأنه لا يخرج عن سياق "المراهقة السياسية"، التي أوضحت عن حجم الوعي الذي يتسم به الزُبيدي والانتقالي الجنوبي.
وذكّر نشطاء وسياسيون الزُبيدي بجرائم الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، ونشروا صوراً ارشيفية لاعتداءات جنود بريطانيين على المدنيين في عدن.