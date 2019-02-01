مستجدات عاجلة : عملية مباغتة في معقل عبدالملك وقائد عسكري يعلن «باقم» مديرية محررة

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سيطرت قوات الجيش اليمني، مسنودة بمقاتلات التحالف، الثلاثاء، على مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد.
وقال قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح، إن ألوية الجيش الوطني في محور "علب" نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأوضح (طبقا لوكالة سبأ)، أن قوات الجيش تمكنت من تصفية جيوب الحوثيين في "آل زماح" و "آل معيض" وتحرير منطقة "آل قراض" بباقم.
واعتبر العميد البرح، أن مديرية باقم دخلت في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من خمسة محاور.
وأسفرت المعارك عن أسر ستة ومصرع وجرح العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة كانت الميليشيا تجهز لزرعها على جبال ووديان باقم.
وكانت قوات الجيش اليمني، أحكمت سيطرتها الكاملة على منطقة "قلة زيد" وقريتي "القد" و"الحصن" في منطقة مسن القد الاستراتيجية بمديرية رازح غرب صعدة.
كما حررت جبل المقصوص، وجبال الشلالات، وجبال الجوهرة، وحصن الحماد، في جبهة عاكفة بمديرية الصفراء شرق صعدة.
ويتقدم الجيش اليمني، بدعم من التحالف، في معقل ميليشيات الحوثي، من عدة محاور وتضييق الخناق عليها لاستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".