مستجدات عاجلة : عملية مباغتة في معقل عبدالملك وقائد عسكري يعلن «باقم» مديرية محررة الكشف عن دور سعودي بشأن التوتر الأخير بين باكستان والهند مشرف حوثي في كل مدرسة 48 ساعة دامية وعصيبة على الحوثيين في هذه الجبهة بيان عاجل ومهم من الحكومة اليمنية ردا على الوزير البريطاني المثير للجدل الداخلية السعودية تعلن عن دعم جديد لليمن صفقة كبرى بين الرياض وواشنطن الميليشيات تنتصب رئيساً لمجلس الشورى في صنعاء العزل الاجتماعي.. فخ الحوثيين لضرب بنية القبائل اليمنية تصعيد حوثي بوجه بريطانيا وغريفيث: اتفاق الحديدة يقترب من الانهيار
قال وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري، إن المملكة العربية السعودية أدت دوراً هاماً في تخفيف التوتر العسكري بين باكستان والهند.
وأوضح في تصريح لقناة "جيو نيوز" الباكستانية أن المملكة حركت باقي الدول مثل الإمارات وأميركا لأداء دور في منع الهند من الاستمرار في تصعيد التوتر مع باكستان.
وأضاف الوزير الباكستاني أن رئيس الوزراء الهندي، نيرندر مودي، لا يريد تخفيف التوتر مع باكستان ولم يتجاوب مع مبادرات السلام، ويحاول استغلال تصعيد التوتر مع إسلام آباد لتعزيز شعبيته السياسية قبيل الانتخابات.
وأشار إلى أن باكستان متحدة داخلياً، ولكن الانقسامات في الهند بدأت تسيطر على الوضع بعد أن رفضت أحزاب المعارضة رواية حكومة مودي التي فشلت في تقديم دليل واحد يؤكد أن القوات الهندية قتلت أكثر من 300 إرهابياً في باكستان.
ورجح شودري أن تتفاقم الانقسامات الداخلية في الهند مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في البلاد.