مشرف حوثي في كل مدرسة

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أمر وزير التعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها ، قيادات الجماعة المعينين في مفاصل العمل التربوي بتعيين مشرف اجتماعي حوثي في كل مدرسة حكومية لتلقين التلاميذ أفكار الجماعة وملازم مؤسسها حسين الحوثي.

وجاءت تعليمات الحوثي بعد أيام من تعميم سابق يقضي بتخصيص حصة أسبوعية في كل مدرسة لتلقي المحاضرات الحوثية استكمالاً لمخططها في تحريف المناهج التعليمية وغرس افكارها الطائفية في عقول الطلاب واستقطاب الصغار وإلحاقهم بمعسكرات التدريب تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال.

ووجهت المليشيات في التعميم مدراء ومديرات المدارس الحكومية بتفعيل حصص الريادة في كل الفصول الدراسية.

وحذر الحوثي مما وصفه بـ«الحرب الناعمة» التي تستهدف أفكار جماعته، ودعا إلى تعيين مشرف اجتماعي في كل مدرسة حكومية لمواجهة ما أطلق عليه «الغزو الفكري والثقافي الذي يستهدف الطلاب والطالبات بصورة خاصة عبر القنوات الفضائية ووسائل وصفحات التواصل الاجتماعي».

وتتبنى الجماعة منذ سيطرتها على صنعاء برامج خاصة لـ«حوثنة» المجتمع عن طريق المدارس والمساجد ومعممي الجماعة والفعاليات والمهرجانات التي تقيمها بشكل مستمر في الأحياء والقرى لاستقطاب المزيد من السكان إلى صفوفها.