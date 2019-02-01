48 ساعة دامية وعصيبة على الحوثيين في هذه الجبهة

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أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 70 من عناصر مليشيا الحوثي المسلحة بينهم قيادي، في هجومات لقوات الجيش خلال اليومين الماضيين في جبهة رازح بمحافظة صعدة(اقصى شمال اليمن).
وقال قائد محور رزاح "العميد صالح المجيدي"، إن القيادي في مليشيا الحوثي المدعو أحمد حسين عثمان ، قتل فيما سقط 70 عنصر بين قتيل وحريج .
وأضاف العميد المجيدي أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير أخر معقل للمليشيا في مديرية رزاح.
وأكد تحرير قوات الجيش لعدد من القرة والتباب التي كانت تتمركز فيها المليشيا في محور رازح.
وأشار الى أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في عدد من المحاور بمحافظة صعدة تنفيذاً لعملية عسكرية واسعة أطلقتها مؤخراً.