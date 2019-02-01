بيان عاجل ومهم من الحكومة اليمنية ردا على الوزير البريطاني المثير للجدل

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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ابدت الحكومة اليمنية استغرابها من التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت لقناة سكاي نيوز عربية ،وقالت انها تأتي في سياق يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ " ان الحكومة إذ تؤكد ان كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في ادارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد أن الحديدة ليست إلا ارضا يمنية يجب ان تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك اي قانون وطني او دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك ".

وأكدت ان موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي اكد على ان تتولاها قوات الامن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع اي عراقيل امام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين، وإن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.

وأضاف البيان ان " وزير الخارجية البريطاني قال ان ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة"، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس افراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط اداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها او تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين ".

واعتبرت وزارة الخارجية ان أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب ان ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.

وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.. مؤكدة ان تطبيق اتفاق السويد نصا وروحا هو مطلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن ان يشكل بداية لمرحلة جديدة اذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة، وقد قدمت الحكومة العديد من التنازلات سعيا لتنفيذ الاتفاق، غير ان بعض ما يطرح اصبح يتعدى التنازلات الممكنة الى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها.

*تناقض هنت

وكان مأرب برس قد سلط الضوء في تقرير سابق على تناقضات الوزير البريطاني وكيف تتلاعب لندن بالشرعية والتحالف.

ففي فضيحة جديدة لوزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت الذي كشف عن التعاطف والتعاون العميق بين "بريطانيا والمليشيات الحوثية " خلافا للتصريحات التي يدلي بها مخاطبا الشرعية والتحالف.

حيث قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، إنه اتفق مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، على انسحاب الحوثيين مع الحديدة بشكل فوري.

وهي تصريحات متناقضة كلية لوزير الخارجية البريطانية أدلي بها قبل 24 ساعه فقط .

حيث رصد موقع مأرب برس ما نشره موقع وزارة الخارجية البريطانية عن لقاء وزير خارجية بريطانيا مع ناطق المليشيات في مسقط , يكتشف المتابع لما نشر عن التناقض المريب للموقف البريطاني "الغير نزيه" مع الشرعية والتحالف.

و أورد موقع وزارة الخارجية كلاما متناقضا لجيريمي هنت خلال اجتماعه مع الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام في عمان .

وكشف موقع الخارجية البريطانية أن هنت لم يدع الحوثيين للانسحاب الفوري من ميناء الحديدة وانما دعاهم للانسحاب في أي وقت "قريب " وهي صياغة تكشف التماهي البريطاني مع الحوثيين.

وحول المواقف المتناقضة لوزير الخارجية البريطانية حول انسحاب الحوثين من محافظة الحديدة قال جيريمي هنت خلال لقائه برئيس الجمهورية " بأنه يشارك هادي القلق فيما يتصل بتأخير تنفيذ مراحل اتفاق الحديدة وتبعاته على جهود السلام بصورة عامة.

و عقب اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية السبت، أضاف في تصريحات صحفية له "أن التقدم الحاصل في الحديدة هش لكنه قريب من تحقيق مخرجات محادثات السلام حول اليمن المدعومة من الأمم المتحدة".

وهو كلام يتناقض كلية مع ما قاله "هنت" مع ناطق المليشيات الحوثية حيث أورد موقع وزارة الخارجية البريطانية أن هنت قال خلال لقائه بمحمد عبدالسلام "بانه رحب بالتقدم الحاصل في المحادثات" رغم أنه لا يوجد أي تقدم وانما تم وضع عشرات العراقيل من العراقيل من قبل المليشيات الحوثية.