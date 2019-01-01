الداخلية السعودية تعلن عن دعم جديد لليمن

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت الداخلية السعودية انها سنقدم الدعم اللازم للداخلية اليمنية للقيام بمهامها الأمنية الكاملة.

وأكد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أكد متابعة المملكة الوضع الأمني في اليمن والظروف الراهنة التي تمر بها الأجهزة الأمنية والصعوبات والمعوقات التي تعانيها.

ولفت إلى حرص المملكة وسعيها الحثيث لتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدة وزارة الداخلية اليمنية من أن تؤدي مهامها الأمنية الكاملة وتوفير الأمن والاستقرار في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل علي هيثم الغريب بوزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على هامش اجتماع الدورة ال36 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون القائمة بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وسبل تعزيز الجهود العربية المشتركة بين الأجهزة الأمنية وكذا تعميق علاقات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية اليمنية والسعودية .

وفي اللقاء، أشاد وزير العدل رئيس وفد اليمن في اجتماع الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالدور الكبير الذي يلعبه التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، وعودة الشرعية، وجهود دول التحالف في تأهيل رجال الأمن للمساهمة في مكافحة الجريمة ومواجهة الإرهاب.. مستعرضاً الاحتياجات اللازمة والضرورية التي تتطلبها الأجهزة الأمنية للارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتنفيذها للمهام الموكلة لها.