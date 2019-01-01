صفقة كبرى بين الرياض وواشنطن

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قالت وزارة الدفاع الأميركية إن شركة "لوكهيد مارتن" ستحصل من السعودية على دفعة أولى قدرها مليار دولار من قيمة إجمالية تقدر بخمسة عشر مليار دولار قيمة منظومة "ثاد" الدفاعية للسعودية.
وتأتي هذه الصفقة في إطار صفقة أكبر لتسليم أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار قالت إدارة ترمب إنها تفاوضت مع المملكة العربية السعودية عليها عام 2017.