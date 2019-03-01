عاجـل.. انفجار عنيف يهز «عـدن» على وقع اشتباكات مسلحة - تفاصيل

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اندلعت مواجهات عنيفة، قبل قليل، بمديرية خـور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس» عن سماع دوي انفجار عنيف، في أطراف مديرية خور مكسر، بالتزامن مع اشتباكات مسلحة عقب تصاعد وتيرة الاحتجاجات المنددة بمقتل شاب اكتشف جريمة اغتصاب طفل في مديرية المعلا.
وكانت عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن قد شهدت اليوم الاثنين احتجاجات شعبية غاضبة، احتجاجا على مقتل الشاب رافت برصاص مسلحين يعتقد بأنهم قوة أمنية هاجمت منزله فجر يوم الجمعة.