من الخطوط الأمامية.. شاهد اللواء «العكيمي» يتفقد أحوال المرابطين بجبهات القتال بـ«الجـوف»

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- الجوف

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تفقد قائد محور الجوف محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي، اليوم الاثنين جبهات القتال في خب والشعف وصبرين واطلع على أحوال المرابطين في مواقع البطولة والشرف.

واستمع اللواء العكيمي من الأبطال المقاتلين الى احتياجاتهم في معركتهم النضالية حتى تحقيق النصر واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.

وأشاد قائد محور الجوف بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني من منتسبي المحور في مختلف المواقع والميادين والمعارك التي يخوضونها في وجه الميليشيات الانقلابية الحوثية، معبراً عن الشكر والتقدير لصمود الأبطال ورباطهم والتضحيات الغالية التي يبذلونها في سبيل تحرير الوطن وأمنه واستقراره.