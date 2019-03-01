من الخطوط الأمامية.. شاهد اللواء «العكيمي» يتفقد أحوال المرابطين بجبهات القتال بـ«الجـوف» تفاصيل الجريمة البشعة التي هزت السعودية... كيف ذبح الرجل زوجته وما الذي فضحه مليشيات الحوثي تخسر أحد قياداتها الميدانيين البارزين مع مرافقيه على يد قوات الجيش «الاسم» التوتر يتصاعد.. الهند تسقط طائرة باكستانية فضيحة مدوية تشعل ”عدن“ ووتيرة الاحتجاجات تتصاعد الجيش يفشل هجـوم حـوثي إرهابي خطير استهدف أحد الأسواق الشعبية الحكومة تزف خبر سار لكافة رجال الأعمال والمستثمرين في «اليـمـن» صحيفة تكشف أبرز قرارات البشير المهمة التي يفاجئ بها المواطنين خلال أيام قائد عسكري رفيع يتحدث عن عمليات عسكرية ضاربة للجيش في «5» مـحاور 125 فتاة يمنية يتنافسن في 5 ألعاب رياضية
تفقد قائد محور الجوف محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي، اليوم الاثنين جبهات القتال في خب والشعف وصبرين واطلع على أحوال المرابطين في مواقع البطولة والشرف.
واستمع اللواء العكيمي من الأبطال المقاتلين الى احتياجاتهم في معركتهم النضالية حتى تحقيق النصر واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.
وأشاد قائد محور الجوف بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني من منتسبي المحور في مختلف المواقع والميادين والمعارك التي يخوضونها في وجه الميليشيات الانقلابية الحوثية، معبراً عن الشكر والتقدير لصمود الأبطال ورباطهم والتضحيات الغالية التي يبذلونها في سبيل تحرير الوطن وأمنه واستقراره.