مليشيات الحوثي تخسر أحد قياداتها الميدانيين البارزين مع مرافقيه على يد قوات الجيش «الاسم»

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لقي قيادي متحوث بارز اليوم الاثنين مصرعه مع عدد من عناصره، عقب استهدافهم من قبل مدفعية الجيش غرب تعز.
وذكر "المركز الاعلامي لقيادة محور تعز" أن القيادي المتحوث محمد احمد بجاش لقي مصرعه مع عدد من عناصره، وجرح آخرون عقب استهدافهم بمدفعية الجيش الوطني.
وبحسب المركز فإن مدفعية الجيش استهدفت مواقع المليشيات في التبة السوداء غرب المدينة، الأمر الذي أسفر عن مصرع بجاش مع عدد من عناصره وجرح آخرين.