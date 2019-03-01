التوتر يتصاعد.. الهند تسقط طائرة باكستانية

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أسقط سلاح الجو الهندي، اليوم الإثنين، طائرة دون طيار أطلقت من باكستان فوق ولاية راجاستان الشمالية.
وانتهكت الطائرة المسيرة المجال الجوي الهندي ظهرا بالقرب من مدينة بيكانير، وتم إسقاط الطائرة بعد فترة وجيزة من الاكتشاف، وسقطت شظاياها على الأراضي الباكستانية، وفقا لوكالة "ا ن ي".
وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان في شهر شباط/ فبراير الماضي، على خلفية قيام أحد عناصر تنظيم "جيش محمد" المتشدد يوم 14 شباط/ فبراير الماضي بهجوم في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الدولتين. وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 41 شرطيا على أقل تقدير.
وردا على ذلك شن سلاح الجو الهندي غارات على معسكر لتنظيم "جيش محمد" المسؤول عن الهجوم، وبلغ التوتر ذروته عندما أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها.