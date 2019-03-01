فضيحة مدوية تشعل ”عدن“ ووتيرة الاحتجاجات تتصاعد

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، مساء اليوم الاثنين 4 مارس/آذار، لليوم الثاني على التوالي، تنديداً بمقتل شاب اكتشف جريمة اغتصاب طفل في مديرية المعلا.

وتوسعت الاحتجاجات إلى قطع طرقات رئيسية في مديريتي المنصورة وخور مكسر بالأحجار وإحراق الإطارات التالفة، وقام محتجون غاضبون بقطع طرقات رئيسية في مديرية المنصورة، احتجاجاً على مقتل الشاب رأفت دمبع في مديرية المعلا متأثرا بإصابته برصاص مسلحين يعتقد بأنهم قوة أمنية هاجمت منزله فجر يوم الجمعة.

والشاب رأفت دنبع، اكتشف واقعة اغتصاب طفل، في حادثة اشتهرت باسم "طفل المعلا"، وذلك من قبل رجال أمن قبل أشهر، في جريمة هزت أرجاء مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وقطع المحتجون الطرقات الرئيسية في مديرية المنصورة بالأحجار وضرمو النار في إطارات السيارات التالفة ومنعوا المواطنين من المرور، من جهة دوار "كالتكس" وصولا إلى الشارع العام في المديرية، إضافة إلى قطع شوارع رئيسية في مديرية خور مكسر مثل شارع الشابات (ساحة العروض) وطريق ساحل أبين.

وطالب المحتجون بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية للقبض على قتلة الشاب البريء الذي كان الشاهد الوحيد على جريمة اغتصاب طفل في المعلا.

وكان محتجون غاضبون، قطعوا أمس الأحد الشارع الرئيس في مديرية المعلا في قلب عدن، ومازال الشارع منقطع حتى اللحظة وهو شارع يربط المعلا بكافة مديريات عدن.

وقالت تقارير إخبارية، إن مسلحين على متن طقم عسكري، هاجموا يوم الجمعة، منزل الشاب رأفت دمبع في منطقة الكبسة في المعلا، وأطلقوا وابلا من الرصاص على المنزل مما تسبب بإصابته في قدميه أثناء خروجه من باب المنزل لمعرفة ما يحدث، وتم نقله في حالة خطيرة إلى أحد مشافي عدن، وأعلن عن وفاته متأثرا بإصابته يوم السبت.

وأكدت مصادر محلية أن المسلحين المعتدين كان عددهم 6 أفراد، قدموا على متن طقم عسكري، وأطلقوا وابلاً من الرصاص من سلاح "دوشكا" على منزل الشاب دمبع، مشيرة إلى اعتقادها بأن من يقف خلف استهداف الشاب دمبع، هو أحد أقارب المتهم الثاني في قضية اغتصاب طفل المعلا.

وذكرت المصادر أن قريب المتهم الثاني يعمل في مكافحة الإرهاب، واستغل عمله وقام بالاعتداء على المنزل.

ولفتت المصادر إلى أن ثلاثة من أصدقاء الشاب دمبع تم القبض عليهم أثناء الاعتداء ولم يفرج عنهم إلا بعد تدخل شرطة المعلا وتواصلها مع مكافحة الإرها