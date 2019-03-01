فضيحة مدوية تشعل ”عدن“ ووتيرة الاحتجاجات تتصاعد الجيش يفشل هجـوم حـوثي إرهابي خطير استهدف أحد الأسواق الشعبية الحكومة تزف خبر سار لكافة رجال الأعمال والمستثمرين في «اليـمـن» صحيفة تكشف أبرز قرارات البشير المهمة التي يفاجئ بها المواطنين خلال أيام قائد عسكري رفيع يتحدث عن عمليات عسكرية ضاربة للجيش في «5» مـحاور 125 فتاة يمنية يتنافسن في 5 ألعاب رياضية مليشيا الحوثي تشن أعنف هجوم لها على ”حجور“ وتمطر القرى بالصواريخ و 7 آلاف قذيفة وفيالق الجيش الوطني تزحف لفك الحصار أمير سعودي يوجه بتغيير ترجمة كلمة الله في الترجمة إلى اللغات الأخرى انتفاضة القبائل ترعب ”الحوثي“ والجماعة تستنفر مليشياتها وتعلن عن ”وثيقة إرهاب“ رغم اعتراض ثلاث دول عربية .. البرلمان العربي يرفض التطبيع
اسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين،4 مارس 2019 م طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية،كان على متنها عبوات متفجرة، كانت تحاول استهداف سوقاً شعبياً في مديرية حيران بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.
وحسب موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من رصد الطائرة وتفجيرها على بعد كيلومتر، قبل وصولها إلى أحد الأسواق الشعبية في المديرية، والذي كان يجوبه عدد من المدنيين