الجيش يفشل هجـوم حـوثي إرهابي خطير استهدف أحد الأسواق الشعبية

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين،4 مارس 2019 م طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية،كان على متنها عبوات متفجرة، كانت تحاول استهداف سوقاً شعبياً في مديرية حيران بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وحسب موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من رصد الطائرة وتفجيرها على بعد كيلومتر، قبل وصولها إلى أحد الأسواق الشعبية في المديرية، والذي كان يجوبه عدد من المدنيين