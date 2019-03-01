الحكومة تزف خبر سار لكافة رجال الأعمال والمستثمرين في «اليـمـن»

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أكد نائب رئيس الوزراء، الدكتور سالم الخنبشي، استعداد الحكومة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأثنين 4 مارس 2019 م في العاصمة المؤقتة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، رئيس الغرفة التجارية بعدن، أبوبكر باعبيد؛ لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالنشاط التجاري والاقتصادي، في عدن وغيرها من المحافظات المحررة.
ووفقا لوكالة سبأ، فقد أشاد نائب رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به الغرفة التجارية بعدن. داعيا الغرفة إلى تبني لقاء موسع لكافة الغرف التجارية في عموم الوطن؛ بهدف تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، وبما ينعكس لمصلحة النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
بدوره، أوضح نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة تجارة عدن، الدور الذي تضطلع به الغرفة والدور المعول المعول على القطاع الخاص في رفد الاقتصاد الوطني.