قائد عسكري رفيع يتحدث عن عمليات عسكرية ضاربة للجيش في «5» مـحاور

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قال قائد اللواء العاشر، العميد عبده فارع البرح،اليوم الإثنين 4 مارس 2019 م إن العمليات العسكرية في محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي، تجري في 5 محاور.
وذكر في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" أن جميع المحاور حققت تقدمات وانتصارات كبيرة على الأرض، وتمكنت القوات من السيطرة على مناطق شاسعة واستراتيجية لها أهمية عسكرية كبيرة لدى الميلشيات الانقلابية.
وكشف عن خطة عسكرية لما بعد تطهير باقم بمحافظة صعدة من ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال البرح إن «مديرية باقم تعدّ شبه محررة بالكامل، وخطتنا العسكرية تم رسمها وإعدادها مسبقاً من قبل قيادة الجيش الوطني في محور علب، وهي الوصول إلى مركز مديرية باقم».
وأضاف: «كل خطة عسكرية لا يتم إعدادها واعتمادها إلا بعد التشاور ومناقشتها مع قيادة الجيش الوطني في المحور ومع قوات التحالف من أجل اتخاذ الأساليب التكتيكية المناسبة لإنجاح الأعمال القتالية».
وأوضح أنه «يجري تطهير المناطق المحررة من الألغام المزروعة في المنازل والطرقات والمزارع والمرافق في مديرية باقم».