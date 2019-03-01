125 فتاة يمنية يتنافسن في 5 ألعاب رياضية

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 259

اجريت امس الأحد قرعة بطولة جامعة العلوم والتكنولوجيا السادسة للفتيات التي تنظمها جامعة العلوم فرع الطالبات بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات اليمنية للعام الجامعي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ م .

وتقام منافسات البطولة على الصالة الرياضية لجامعة العلوم بمشاركة ١٢٥ لاعبة يتنافسن في ٥ ألعاب هي (كرة السلة، الشطرنج، كرة الطاولة، البلياردو وتنس الريشة) ويمثلن ١٣ جهة تعليمية ورياضية وهن (جامعة صنعاء، جامعة الحكمة ،جامعة الملكة أروى، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة ٢١ سبتمبر، مدارس النجباء ،نادي بلقيس ،نادي الأهلي، مدارس النهضة، مدارس الرشيد "عربي وانجليزي " نادي المستقبل "للمعاقين" ومركز السلام لرعاية وتأهيل المعاقين ).

وأسفرت نتائج القرعة عن التالي:

كرة السلة:

تقام منافسات كرة السلة بمشاركة ٧ فرق وأسفرت القرعة عما يلي:

مدارس الرشيد "عربي" × مدارس النهضة "انجليزي"

جامعة صنعاء × مدارس الرشيد "إنجليزي"

جامعة العلوم (أ) × مدارس النهضة "عربي"

كرة الطاولة:

وأجريت قرعة كرة الطاولة التي تقام بمشاركة ٣٤ لاعبة يمثلن (نادي الأهلي، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة صنعاء، جامعة الملكة أروى، نادي بلقيس ،مدارس الرشيد "عربي" ،مدارس النجباء) .

تنس الريشة :

وتقام منافسات تنس الريشة بمشاركة ١٤ لاعبة يمثلن (نادي بلقيس، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مدارس النهضة).

البلياردو:

كما أجريت قرعة منافسات البلياردو التي تنطلق منافساتها غدا الإثنين بمشاركة ١٧ لاعبة يمثلن (نادي بلقيس، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مدارس الرشيد، جامعة صنعاء، جامعة الملكة أروى، جامعة الحكمة).

الشطرنج:

كما أجريت قرعة منافسات الشطرنج التي تنطلق منافساتها الثلاثاء المقبل بمشاركة ٤٤ لاعبة يمثلن (جامعة صنعاء، جامعة الحكمة ،جامعة الملكة أروى، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة ٢١ سبتمبر، مدارس النجباء ،نادي بلقيس ،نادي الأهلي، مدارس النهضة، مدارس الرشيد "عربي وانجليزي " نادي المستقبل "للمعاقين" ومركز السلام لرعاية وتأهيل المعاقين ).

حضر القرعة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومسؤولة الأنشطة الرياضية بجامعة العلوم والتكنولوجيا سميرة المطري وعضو اللجنة المنظمة ومسؤولة أنشطة المرأة بالاتحاد الرياضي للجامعات اليمنية أمل الرمادي ومدير إدارة شؤون الطالبات بالجامعة منى الاشول ورئيس قسم الأنشطة والخدمات بالجامعة سمية البعداني ومندوبي الفرق المشاركة وحكام البطولة.