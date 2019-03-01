إصابة قائد عسكري رفيع والدفاع تنعي لواء آخر توفي في روسبا

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نعت وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، اللواء الركن علي سعيد عبيد، الملحق العسكري في سفارة بلادنا بجمهورية روسيا الاتحادية ، الذي وافته المنية، يوم الأحد 3 مارس/آذار، بعد عمر حافل بالعطاء والتضحيات في سبيل الوطن وبناء دولته الوطنية.

وأشار بيان النعي، الى أن الفقيد كان أحد الرموز القيادية العسكرية الكبيرة في الجيش اليمني، وجاء رحيله في الوقت الذي يخوض فيه شعبنا وجيشنا الوطني غمار نضاله الوطني في سبيل اعادة اليمن الى مكانتها الطبيعية بين دول العالم، والقضاء على المشروع الانقلابي الحوثي الذي يريد بالبلاد العودة الى عصور الجهل والتخلف والظلام الكهنوتي.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد أعرب بيان النعي عن عظيم الأسى المواساة لأسرة الفقيد بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم وأهله وذويه وأولاده وكافه محبيه الصبر والسلوان.

وكان الرئيس هادي قد عين اللواء علي سعيد عبيد، ملحقا عسكريا في سفارة اليمن بروسيا، في الــ 18 من مارس 2014م.

الى ذلك، أصيب العقيد فضل النميري أركان اللواء 83 مدفعية، اليوم الإثنين 4 مارس/آذار 2019م، في المواجهات التي شهدتها مديريه الحشاء غرب جنوب الضالع بين رجال المقاومة الشعبية مسنودين بالجيش من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى.



وقالت مصادر عسكرية ان اصابات ”النميري“ طفيفة بالرأس واصابات متوسطة في أجزاء جسمه تعرض لها أركان اللواء 83 مدفعية في منطقة الطاحون أثناء قيادته معركة اليوم والتي تمكن تحرير مناطق واسعة أبرزها سوق الطاحون وقريه السويداء وجبال كعال التيس“.



يشار أن العقيد فضل النميري قد كلف بقيادة معركة تحرير مديريه الحشاء وتمكن الى جانب رجال المقاومة الشعبية من تحرير مناطق واسعه كانت قد تمركزت بها مليشيات الحوثي شمال المديرية.



ويعد العقيد النميري أحد القيادات العسكرية في محافظة الضالع وكان له دور واضح في جبهة مريس ودمت وتم تكليفه لقيادة جبهة الحشاء وتعرض لإصابة اليوم الإثنين.