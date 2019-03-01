قتلى وجرحى في تفجير استهدف سوق شعبي وسط ”تعز“

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قتل شخص وجرح آخرون، اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2019م، إثر تفجير استهدف سوق شعبي وسط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).
مصدر محلي قال لـ”مأرب برس“، إن ”عبوة ناسفة انفجرت في سوق ديلوكس بشارع جمال وسط مدينة تعز ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين من المدنيين“.
وبحسب المصدر فقد قامت الأجهزة الأمنية بتطويق المكان وبدأت التحقيق في الحادثة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة حتى اللحظة.