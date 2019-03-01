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أمير سعودي يوجه بتغيير ترجمة كلمة الله في الترجمة إلى اللغات الأخرى

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت إمارة مكة المكرمة، الإثنين، صدور توجيه أميري، باستخدام كلمة "Allah" بدلا من "God"، في ترجمة لفظ الجلالة "الله"، إلى اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى.

ووفق لتغريدة نشرها الحساب الرسمي للإمارة عبر "تويتر": "وجه أمير مكة خالد الفيصل الجهات الحكومية بالمنطقة باستبدال كلمة(GOD) في ترجمة لفظ الجلالة باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى بكلمة (ALLAAH)".

وأوضح أن هذا التوجيه "استنادا إلى ما أشار إليه مفتي (البلاد) بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد تحمل مدلولات محرّمة".

وتحتضن السعودية أماكن مقدسة، وتستقبل ملايين المسلمين من مختلف أنحاء سنويا لأداء الحج والعمرة سنويا.

 
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