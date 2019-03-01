العرادة يعلن منح منظمة أممية تسهيلات كبيرة والأخيرة تكشف عن مشاريعها القادمة في مأرب

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الاثنين ، استعداد السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمنظمة اليونيسيف وفرقها الميدانية بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها.

وناقش محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ، اليوم ،مع ممثلي منظمة اليونسيف ، نشاط المنظمة في المحافظة في مجالات المياه والتعذية والصحة والتعليم والاصحاح البيئي .

وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ، أشاد المحافظ العرادة بعمل نظمة اليونيسيف في محافظة مأرب ودعمها لعدد من المشاريع الأساسية في مختلف القطاعات الخدمية في المحافظة..متطلعاً الى تقديم مزيد من الدعم للمحافظة بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين في ظل استمرار حركة النزوح إليها من جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية.

من جهتهم استعرض ممثلو منظمة اليونسيف أهم المشاريع التي تعتزم المنظمة تنفيذها في محافظة مأرب خلال الفترة المقبلة أبرزها تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة محطة الصرف الصحي لمدينة مأرب ومشاريع المياه والاصحاح البيئي في مخيمات النازحين في مخيمي الخانق والجفينة.

واشارو الى ماقدمته المنظمة من مشاريع الرعاية الصحية الأولية المتكاملة ودعم أقسام الأمومة والطفولة في المستشفيات العاملة لتقديم خدماتها للنازحين بشكل مجاني ،مشروع تشغيل المرافق والوحدات الصحية الثابتة في المديريات ودعمها بالأدوية والمسلتزمات الطبية اللازمة لتشغيلها وانشاء عيادات طبية متنقلة في مخيمات النزوح ،ومشاريع دعم قطاع التعليم في المحافظة أهمها مشروع تجهيز فصول دراسية متنقلة وتوزيعها على مخيمات النزوح والتعاقد مع معلمين نازحين للتدريس في تلك الفصول ، وتوفير المساحات الآمنة والصديقة للاطفال وتقديم الدعم النفسي اللازم للاطفال المتأثرين بالحروب والصراعات وتأهيلهم تأهيلا نفسيا متكاملا.