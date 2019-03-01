آخر الاخبار

رغم اعتراض ثلاث دول عربية .. البرلمان العربي يرفض التطبيع العرادة يعلن منح منظمة أممية تسهيلات كبيرة والأخيرة تكشف عن مشاريعها القادمة في مأرب دولة عربية تنفق أكثر من 22 مليار ريال على مواكب المسئولين فيها سنويا لأول مرة وبنبرة حادة.. بريطانيا تهدد الحوثيين والجماعة تعلق اليمن يعلن عن تقديمه لدعم مستمر لدولة عربية .. رغم أوضاعه الصعبة شركة نفطية بشبوة تتهم قائداً عسكرياً كبيراً بالتعاون مع لصوص النفط قيادة التحالف تكشف : تغير في استراتيجية معارك حجور وهذا ما يحدث في مطار صنعاء السعودية ترفض وقف التطبيع مع إسرائيل وثائق تنشر فضائح أكبر عصابة فساد يتزعمها قيادي حوثي والشرعية تضع نفسها في موقف مؤسف ومتخاذل أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم

سبأفون .. أصالة وتواصل

دولة عربية تنفق أكثر من 22 مليار ريال على مواكب المسئولين فيها سنويا

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 331

 

قالت الدولة اللبنانية أنها تنفق سنوياً نحو 40 مليون دولار ( أي أكثر من 22 مليار ريال يمني ) على مرافقي المسؤولين وسيارات المواكب التي باتت أحد أبرز المظاهر التي يتباهى بها أي مسؤول مجرد توليه لمنصبه.

وفي حين يتيح القانون لبعض المسؤولين الحصول على مرافقين، فإنه يشرّع «الفساد» عبر بند يسمح لأي شخصية لا تشغل موقعا رسميا أو حزبيا أو سياسيا الاستفادة من الحماية بحجة تعرضها للخطر، وهو ما تتحكّم فيه الاستنسابية، فيما يأتي الخرق الأبرز من الأجهزة الأمنية نفسها التي تفرز مرافقين لضباط بعيدا عن أي نص قانوني، وهم الذين يفترض أنهم يتولون مهمة الأمن.

وتأخذ «الحماية القانونية» هذه وغير القانونية أشكالا مختلفة في التنفيذ، فيتحوّل رجل الأمن والعسكري إلى سائق للعائلة والأولاد حينا ومرافق لزوجة هذه الشخصية أو لأقاربه حينا آخر وتصل إلى درجة توكيله مهمة شراء الحاجيات.

في غضون ذلك، بدأت طرقات بيروت تفتح تدريجياً، حيث تواصلت أمس عمليات إزالة المكعبات الإسمنتية والعوائق من أمام المقرات الرسمية والحزبية في بيروت، انسجاما مع قرار وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن.

 
إقراء أيضاً
السعودية تعلن عن آلاف الوظائف الشاغرة ..
السعودية تعلن عن استحداث تأشيرة جديدة تُمنح لطالبها خلال 24 ساعة .. تعرف عليها
السعودية تودع مئات الملايين من الدولارات في أحد بنوك العرب الملكية
إيران تستورد 75 طنا من أحمر شفاه خلال عدة أشهر
مسؤول إيراني: سنواجه أزمة حادة في توفير الأدوية
شركات تبغ تعوض المستهلكين بـ11 مليار دولار
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس