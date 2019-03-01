اليمن يعلن عن تقديمه لدعم مستمر لدولة عربية .. رغم أوضاعه الصعبة

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أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، الموقف الثابت لليمن تجاه القضية الفلسطينية ومركزيتها بالنسبة لليمن وللعرب والمسلمين جميعا.
واشار الشدادي في كلمة اليمن في مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي (الدورة ٢٩) المنعقد في العاصمة الأردنية الهاشمية عمان، تحت شعار (القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين)، إلى أن اليمن ورغم أوضاعه الصعبة مستمر في دعم القضية الفلسطينية.
واستعرض الشدادي الأوضاع في اليمن..موضحا الممارسات الإجرامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية، ومماطلتها في تنفيذ الاتفاقات الخاصة بمشاورات السلام، والتي كان آخرها رفضها تنفيذ اتفاق السويد، والذي تم التوصل إليه عبر مشاورات رعتها الأمم المتحدة، مطالبا من الأمم المتحدة تحديد الطرف المعرقل لهذه الاتفاقية.
و تطرق إلى الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، بسبب الانقلاب الحوثي على الشرعية، وطالب بتقديم الدعم اللازم لمواجهة الأزمة القائمة.
مشيدا بالوقت نفسه بجهود ودعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الهلال الأحمر الكويتية.