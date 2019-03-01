شركة نفطية بشبوة تتهم قائداً عسكرياً كبيراً بالتعاون مع لصوص النفط

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب

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رفعت شركة "جنة هنت" للتنقيب عن النفط الخام بمديرية عسيلان في الشمال الغربي لمحافظة شبوة مذكرة إلى الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية تشكو فيها قائداً عسكرياً ينتمي للقوات للشرعية بالتماهي وإطلاق أفراد عصابة سرقة النفط الخام من أنابيب الحقل في المديرية والتي ألقي عليهم القبض أواخر الشهر الماضي.

وقالت الشركة- في مذكرتها- لقد تفاجأنا بإطلاق العصابة التي تم القبض عليها من قبل ضابط أمن حماية الشركات في المديرية وبعد الاتصال والاستنكار قال بأنه تلقّى اتصالاً من مشايخ من أبناء المنطقة بأن لديهم أوامر من قيادة اللواء 107 والذي يشرف على حماية الشركات النفطية.

وبعد اتصال ضابط الأمن بقائد اللواء العميد/ خالد يسلم، أمره بإطلاق سراحهم وأخذ ضمانات عليهم بعدم العودة لأعمال التخريب والسرقة من أنابيب النفط في المديرية.

واستنكرت الشركة هذا الإجراء وعدم محاسبة أفراد العصابة وطالبت الشركة بتسليم الوايت المحمل بمادة النفط الخام التي كان ينوي أفراد العصابة تهريبها لمليشيات الحوثي إلى قيادة اللواء 107 ومن ثم لقيادة المنطقة العسكرية الثالثة للتحقيق ومحاسبة الجناة.

وتنشط في الفترة الأخيرة عمليات سرقة النفط الخام من حقول وأنابيب النفط في محافظة شبوة وحضرموت ومأرب وتهريبها- عبر قاطرات- إلى مليشيات الحوثي في المحافظات المسيطر عليها.