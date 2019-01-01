قيادة التحالف تكشف : تغير في استراتيجية معارك حجور وهذا ما يحدث في مطار صنعاء

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أعلن المتحدث باسم قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، تركي المالكي، الاثنين، استهداف التحالف ، منظومة دفاع جوي نصبتها ميليشيات الحوثي في مطار صنعاء الدولي ، وقال ان الحوثي يستخدم المطار نقطة وثكنة عسكرية.

وأضاف المالكي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للتحالف من الرياض، أن المنظومات الصاروخية التي ينصبها الحوثيون تعرّض الملاحة الجوية للخطر، مشيرا إلى أن التحالف يعرض مجمل التصاريح الممنوحة للسفن والمنظمات الإغاثية في اليمن.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن الحوثيين يواصلون عرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية للشعب اليمني.

وجدد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تأكيده أن كافة الموانئ اليمنية لا تزال تعمل بكل طاقتها الاستيعابية.

وأشار إلى أن التحالف قام بعمليات إنزال جوي لدعم المواطنين في كشر، لافتا إلى أن الحوثيين يستهدفون المدنيين اليمنيين في مديرية كشر.

وعن سير المعارك في حجور ودعم القبائل هناك اشار المالكي الى تغير في استراتيجية المعركة ، حيث قال : « قبائل حجور انتقلت من الدفاع إلى الهجوم ضد ميليشيات الحوثي ونعمل على دعم قبائل حجور إنسانيا وعسكريا لقطع خطوط إمداد الحوثيين».

وأضاف المالكي أن الجيش اليمني يواصل شن عمليات هجومية في حجة.

وعرض التحالف صورا للاستيلاء على صواريخ سام 7 من الحوثيين.

ولفت إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاك اتفاق السويد، وتعطيل بند إعادة الانتشار في الحديدة.

وقال المالكي إن الميليشيات الحوثية أطلقت 219 صاروخاً نحو السعودية. وأضاف أن ميليشيات الحوثي تتمركز بالمناطق المدنية منتهكة القوانين الدولية.

وعرض المتحدث باسم التحالف فيديو لغارات استهدفت دبابات وآليات عسكرية للحوثيين.