السعودية ترفض وقف التطبيع مع إسرائيل

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب

عدد القراءات 416

اعترض رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، خلال تلاوة البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان، على توصية جاء فيها أن من أهم خطوات دعم الفلسطينيين وقف كل أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي.

ودعا آل الشيخ إلى إزالة هذه التوصية باعتبارها صيغت بشكل دبلوماسي، وقال إن هذا الموضوع من مسؤولية السياسيين وليس البرلمانيين.

ودفع تصريح آل الشيخ رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة ورؤساء برلمانات آخرين إلى الرد عليه والتأكيد على ضرورة رفض جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل.

يشار إلى أن أعمال الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي بدأت أمس الأحد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة رؤساء 17 برلمانا عربيا وعلى رأسها سوريا التي لا تزال خارج جامعة الدول العربية.