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أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1491

سعر الصرف اليوم الاثنين 4 مارس : 

الدولار

شراء 579 

البيع 583 

السعودي

 شراء 153

 البيع 154,30

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