قبائل يمنية شرسة تلتحق بالانتفاضة المسلحة ضد الحوثي

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قال محافظ حجة عبد الكريم السنيني إن هناك عدداً من القبائل من ابناء مديريتي قارة وكشر، اعلنت دعمها للانتفاضة المسلحة ضد الحوثي والتحقت بالمقاومة.
واشار المحافظ في حديث لصحيفة عكاظ أن الدعم اللوجستي والإغاثي (ويقصد دعم التحالف) والنجاحات التي حققتها قبائل حجور خلقت مزيداً من الثقة لدى أبناء القبائل بعد أن ظلوا طوال الفترة الماضية يلتزمون الصمت أو تلك التي كانت مع الحوثي.
ولفت إلى أن الحكومة الشرعية تجري ترتيبات نهائية لدعم قبائل حجور بكل الإمكانات وبما يعزز استعادة المناطق وتحرير حجة والمحافظات الأخرى المجاورة من الإرهاب الحوثي.
وأضاف بأن الحوثيين منذ العام 2011م اخفقوا في دخول مديريتي كشر وقارة، رغم سيطرتهم على مديريات أخرى منها أفلح الشام التي تتبع حجور لكنهم ومع وصول قواتنا الى المديرية حاولوا كسر هذه المديريات بالسلاح لكنهم فشلوا.
ويعرف عن قبائل كشر وقارة ومناطق حجور عامة شراستها في القتال وصمود رجالها .
وتزايدت الانشقاقات في صفوف الحوثيين بمناطق القبائل بمديرية كشر في حجة عقب نجاح التحالف بقيادة السعودية في تقديم الدعم اللوجستي والإسناد الجوي للمقاومة في حجور.
وانضمت أعدادا كبيرة من رجال القبائل إلى قبائل حجور لمواجهة الحوثيين، كما انشق الكثير من أبناء القبائل الذين كانوا يقاتلون في صفوف المليشيات.