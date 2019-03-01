قبائل يمنية شرسة تلتحق بالانتفاضة المسلحة ضد الحوثي الامارات تتحدث عن جزرها الثلاث المحتلة من إيران تفاصيل ماحدث في شارع جمال بتعز وحصيلة بالضحايا حجور تقصم ظهر الحوثي مجددا والتحالف ينفذ عملية ناجحة هي السادسة - آخر مستجدات معارك اليوم الاعلان عن «ميثاق قبلي» مشبوة وخطير جدا والحوثي يفتح بابا «للفتنة والاقتتال» حيلة سرية لتشغيل الوضع الليلي في فيسبوك ماسنجر الفضائح الأخلاقية.. سلاح حوثي لتصفية الحسابات بين قيادات الانقلاب تحذيرات من كارثة تنتظر اليمن حال فشل إتفاق استوكهولم عامٌ على تعيين غريفيت.. رحلات مكوكية و جدولة للوعود الحوثية قتلوا بينما كانوا يلعبون... قذيفة تخطف حياة 5 اطفال في اليمن
سقط اليوم الاثنين قتيل وعدد من الجرحى في انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).
واعلن مكتب الصحة في تعز «مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعت في برميل قمامة بشارع جمال وسط المدينة».
وقال مصدر طبي لمأرب برس إن حالات بعض الجرحى خطيرة .