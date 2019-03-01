تفاصيل ماحدث في شارع جمال بتعز وحصيلة بالضحايا

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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سقط اليوم الاثنين قتيل وعدد من الجرحى في انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

واعلن مكتب الصحة في تعز «مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعت في برميل قمامة بشارع جمال وسط المدينة».

وقال مصدر طبي لمأرب برس إن حالات بعض الجرحى خطيرة .