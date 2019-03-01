حجور تقصم ظهر الحوثي مجددا والتحالف ينفذ عملية ناجحة هي السادسة - آخر مستجدات معارك اليوم

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نجحت قبائل حجور اليوم الاثنين من صد هجمات حوثية على مواقع متفرقة في مديرية كشر بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن) فيما نفذ التحالف عملية انزال جوي هي السادسة دعما للقبائل.
وفي التفاصيل هاجمت ميلشيات الحوثي مواقع القبائل في (عجبل العرام، وجمانة، وبني شوس)، وسط اشتداد المعارك والاشتباكات في جبل صمعر جنوب شرق المندلة، في الجبهة الشرقية".
وقالت مصادر ميدانية لموقع مأرب برس ان« المليشيات دفعت باعداد كبيرة من عناصرها بهدف استعادة مواقع ومناطق تم دحرهم منها في حجور، غير ان محاولاتهم انتهت بهزائم متتالية كبدتهم خسائر في الارواح والعتاد».
واشارت المصادر «أن الجبهة الشمالية الغربية للمديرية تشهد مواجهات عنيفة بين رجال قبائل حجور، ومليشيا الحوثي في محاولة من المليشيات لاحتلال جبل وحصن المنصورة الاستراتيجي مرة أخرى، وأبطال حجور يتصدون لها».
في ذات السياق نفذ التحالف العربي اليوم عملية انزال جوي في مديرية كشر بمحافظة حجة لإسناد مسلحي قبائل حجور تضمنت مواد غذائية وطبية وذخائر.
وقالت المصادر إن عملية الإنزال تمت بنجاح وتعتبر هي عملية الإنزال السادسة التي ينفذها التحالف منذ بدء المواجهات بين مسلحي قبائل حجور والحوثيين قبل حوالي شهر.
إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف غارتين جويتين صباح اليوم الاثنين، استهدفت إحداها عربة للمليشيا محملة بالسلاح والذخائر، والأخرى كانت على نقطة تجمع المليشيا في وادي مور شرقي المندلة.