الاعلان عن «ميثاق قبلي» مشبوة وخطير جدا والحوثي يفتح بابا «للفتنة والاقتتال»

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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على وقع الانتفاضات القبلية ضدها خلال الأسابيع الماضية، أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية مساء الأحد عن البدء الفوري بتنفيذ ما أسمته "ميثاق الشرف القبلي"، الذي روجت له منذ العام 2015، بغرض مواجهة خصومهم القبليين.

وفي تفاصيل هذا الميثاق الذي بدأ الحوثي الترويج له في العام 2015، أنشأت الميليشيات من أجله ما يسمى مجلس "حكماء وعقلاء اليمن"، وهو مجموعة من شيوخ القبائل الموالية للحوثي، اجتمعوا مؤخرا بهدف اقرار القواعد التفصيلية والتنفيذية للوثيقة.

وتشر تلك الوثيقة في بنودها، إلى السماح بعزل المناطق والأشخاص الداعمين للحكومة الشرعية، إضافة إلى مصادرة أموالهم وأراضيهم واستخدام القوة ضدهم.

وفي هذا السياق، أكد خبراء محليون أن هذا الميثاق، ما هو إلا وسيلة لزرع الخلافات والشقاق، وإذكاء الثارات وبث الفرقة والاقتتال بين القبائل اليمنية، خصوصاً وأن الميليشيات تعاني منذ أكثر من خمسين يوماً من معارك مع قبائل حجور في بلدة كشر بمحافظة حجة، وقد فشلت في اجتياح المنطقة.

وقال عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة مباشرة للحضور إن ميثاق الشرف القبلية يأتي من أجل تحصين الجبهة الداخلية.

وحذر بيان عن القبائل الموالية للحوثيين صدر عن الاجتماع كل «من تسول له نفسه زعزعة الأمن والسلم الداخلي أوالساعي لتجنيد الشباب مع الشرعية والتحالف».

وتعاني جماعة الحوثي من معارك مع قبائل حجور في بلدة شر بمحافظة حجة وفشلت منذ أكثر من 50 يوماً في اجتياح المنطقة بعد أن فرضت حصاراً خانقاً أدى لنزوح المئات من السكان وسط أوضاع مأساوية خانقة.