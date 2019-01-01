الاعلان عن «ميثاق قبلي» مشبوة وخطير جدا والحوثي يفتح بابا «للفتنة والاقتتال» حيلة سرية لتشغيل الوضع الليلي في فيسبوك ماسنجر الفضائح الأخلاقية.. سلاح حوثي لتصفية الحسابات بين قيادات الانقلاب تحذيرات من كارثة تنتظر اليمن حال فشل إتفاق استوكهولم عامٌ على تعيين غريفيت.. رحلات مكوكية و جدولة للوعود الحوثية قتلوا بينما كانوا يلعبون... قذيفة تخطف حياة 5 اطفال في اليمن جولة هانت: إنذار أخير قبل الحرب الشاملة في اليمن أدوية شائعة تصيب الدماغ بأمراض خطيرة مليشيا الحوثي تتخذ إجراءات خطيرة ضد الأموال العقارية والمنقولة للرئيس «هـادي» ورئيس حكومته بـ«صنعاء» وفاة أحد الرموز القيادية العسكرية الكبيرة في الجيش اليمني والرئاسة والدفاع تنعيان
على وقع الانتفاضات القبلية ضدها خلال الأسابيع الماضية، أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية مساء الأحد عن البدء الفوري بتنفيذ ما أسمته "ميثاق الشرف القبلي"، الذي روجت له منذ العام 2015، بغرض مواجهة خصومهم القبليين.
وفي تفاصيل هذا الميثاق الذي بدأ الحوثي الترويج له في العام 2015، أنشأت الميليشيات من أجله ما يسمى مجلس "حكماء وعقلاء اليمن"، وهو مجموعة من شيوخ القبائل الموالية للحوثي، اجتمعوا مؤخرا بهدف اقرار القواعد التفصيلية والتنفيذية للوثيقة.
وتشر تلك الوثيقة في بنودها، إلى السماح بعزل المناطق والأشخاص الداعمين للحكومة الشرعية، إضافة إلى مصادرة أموالهم وأراضيهم واستخدام القوة ضدهم.
وفي هذا السياق، أكد خبراء محليون أن هذا الميثاق، ما هو إلا وسيلة لزرع الخلافات والشقاق، وإذكاء الثارات وبث الفرقة والاقتتال بين القبائل اليمنية، خصوصاً وأن الميليشيات تعاني منذ أكثر من خمسين يوماً من معارك مع قبائل حجور في بلدة كشر بمحافظة حجة، وقد فشلت في اجتياح المنطقة.
وقال عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة مباشرة للحضور إن ميثاق الشرف القبلية يأتي من أجل تحصين الجبهة الداخلية.
وحذر بيان عن القبائل الموالية للحوثيين صدر عن الاجتماع كل «من تسول له نفسه زعزعة الأمن والسلم الداخلي أوالساعي لتجنيد الشباب مع الشرعية والتحالف».
وتعاني جماعة الحوثي من معارك مع قبائل حجور في بلدة شر بمحافظة حجة وفشلت منذ أكثر من 50 يوماً في اجتياح المنطقة بعد أن فرضت حصاراً خانقاً أدى لنزوح المئات من السكان وسط أوضاع مأساوية خانقة.