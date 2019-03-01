السعودية تعلن عن آلاف الوظائف الشاغرة ..

أدوية شائعة تصيب الدماغ بأمراض خطيرة مليشيا الحوثي تتخذ إجراءات خطيرة ضد الأموال العقارية والمنقولة للرئيس «هـادي» ورئيس حكومته بـ«صنعاء» وفاة أحد الرموز القيادية العسكرية الكبيرة في الجيش اليمني والرئاسة والدفاع تنعيان مدفعية الجيش تنسف تجمعات حوثية بـ«نهـم» وزارة التربية تعلن اتخاذ حزمة من الاجراءات الصارمة لمواجهة إحدى الظواهر الخطيرة في المدارس تفاصيل عرض مغري من الرئيس الجزائري بخصوص الرئاسة اللواء «العكيمي» يؤكد تحرير مناطق واسعة بالجوف ويتحدث عن سير المعركة والخطط المرسومة خاصية في واتساب تتيح لك معرفة صديقك المفضل السعودية تعلن عن استحداث تأشيرة جديدة تُمنح لطالبها خلال 24 ساعة .. تعرف عليها وكيل أول وزارة الداخلية يلتقي بموظفي شركة صافر والأجهزة الأمنية للشركة
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم عن توفر 5620 وظيفة صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات.
ودعت وزارة الصحة -عبر تغريدة في موقع تويتر- الراغبين على التقديم في تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة الدخول على بوابة التوظيف بوزارة الصحة لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم الأحد.
وأكدت الوزارة أن التقديم على الوظائف متاح عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي:
https://www.moh.gov.sa/eServices/Employment/Pages/AllJobs.aspx
البطالة في السعودية
تعاني السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، من أزمة بطالة مرتفعة، وأظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية مؤخراً تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين بشكل طفيف إلى 12.8 بالمئة في الربع الثالث من 2018 من 12.9 في الربع الثاني من العام نفسه.
وكان معدل البطالة بلغ 12.9 بالمئة في الربع الأول من 2018، وهو أعلى مستوى ترصده الهيئة العامة للإحصاء منذ العام 1999، مع تضرر أرباب الأعمال من القطاع الخاص جراء ضريبة المبيعات الجديدة ورفع أسعار الوقود المحلية.
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرر في فبراير/شباط 2018 إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة).
وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.
وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول العام 2020، في الوقت الذي يفضل أغلب المواطنين الوظائف الحكومية.
ويعيش في المملكة نحو 11 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى والكثير منها في قطاع التعليم.