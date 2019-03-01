زعيم أوروبي بارز أعلن أنه متزوج من رجل

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - الأناضول

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تسبب رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، بصدمة كبيرة للحضور أثناء كلمته في القمة العربية – الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية في الأيام القليلة الماضية، عندما أعلن بشكل صريح عن مثليته الجنسية وأنه متزوج من رجل.

وأبرزت وسائل إعلام أجنبية وعربية كلمة “بيتيل” في القمة لا سيما وأنه أعلن خلال الكلمة عن مثليته الجنسية، أمام زعماء دول تعتبر هذا الأمر خروجاً عن المألوف.

وقالت (بي بي سي) إن كلمة كزافييه بيتيل، قوبلت بـ “صمت مطبق” خلال القمة العربية-الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية، بعد إعلانه أنه “متزوج من رجل”.

وحسب “هيئة الإذاعة البريطانية”، أضاف بيتيل أن حديثًا من هذا القبيل أمر “يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاول”، ودافع عن حقوق العيش كمثلي في العالم العربي.

أما قناة (i 24) الإسرائيلية فقالت إن رئيس وزراء لوكسمبورغ حصل على دعم العديد من الوزراء الأوروبيين بعدما دافع عن حقه في العيش كمثلي في القمة الأخيرة التي عقدت بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ بمصر.

وأشارت إلى ما كتبه الوزير الألماني المكلف الشؤون الأوروبية ميكايل روت في تغريدة الخميس قال فيها عن بيتيل: “رجل عظيم. شكرا كزافييه بيتيل”، قبل أن يعبر وزير المال الدنماركي كريستيان ينسن عن الموقف نفسه وأشاد بشجاعة رئيس الحكومة في لوكسمبورغ.

وبيتل متزوج من مهندس معماري منذ 2015، السنة التي سمح فيها بزواج المثليين في لوكسمبورغ.