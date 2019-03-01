وفاة أحد الرموز القيادية العسكرية الكبيرة في الجيش اليمني والرئاسة والدفاع تنعيان

الإثنين 04 مارس - آذار 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة،اليوم الأحد برقية عزاء ومواساة الى جلال علي سعيد عبيد واخوانه وكافة أفراد أسرته، بوفاة والده المناضل والقائد العسكري اللواء الركن علي سعيد عبيد.

ونوه الرئيس هادي في البرقية، بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية طوال فترة حياته التي خاضها في الكفاح والعمل الوطني المؤسسي والعسكري لبناء القوات المسلحة في مراحلها المختلفة، لافتاً الى مسيرته العملية الناصعة وبصماته في مختلف المواقع القياديه التي شغلها ومنها قائد سلاح المدفعية ونائب رئيس هيئة الاركان العامة لشؤون التدريب ومديراً للأكاديمية العسكريه العليا وملحقاً عسكرياً في روسيا.

وعبر الرئيس هادي في برقيته عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم، مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "انا لله وانا اليه راجعون".

هذا فيما نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، اليوم الأحد، اللواء الركن علي سعيد عبيد، الملحق العسكري في سفارة بلادنا بجمهورية روسيا الاتحادية ، الذي وافته المنية اليوم الاحد.

وأكد بيان النعي الذي نشره موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"أن الفقيد أحد الرموز القيادية العسكرية الكبيرة في الجيش اليمني، وجاء رحيلة في الوقت الذي يخوض فيه شعبنا غمار نضاله الوطني في سبيل اعادة اليمن الى مكانتها الطبيعية بين دول العالم والقضاء على المشروع الانقلابي الحوثي الذي يريد بالبلاد العودة الى عصور الجهل والتخلف والظلام الكهنوتي.

وأعرب بيان النعي عن عظيم الأسى المواساة لأسرة الفقيد بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم وأهله وذويه وأولاده وكافه محبيه الصبر والسلوان .