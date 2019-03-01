مدفعية الجيش تنسف تجمعات حوثية بـ«نهـم»

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قصفت مدفعية الجيش الوطني اليوم الأحد، مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
واستهدف القصف، تجمعات للمليشيا الحوثية، في منطقة "نبقان"، بحريب نهم، وذلك حسب ما نقله موقع الجيش "سبتمبرنت".
القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.