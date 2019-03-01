وزارة التربية تعلن اتخاذ حزمة من الاجراءات الصارمة لمواجهة إحدى الظواهر الخطيرة في المدارس 

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلن وزير التربية والتعليم، في الحكومة الشرعية، الدكتور عبد الله لملس،اليوم الاحد إن وزارته، بصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة بالمعدل التحصيلي للطالب؛ لمواجهة ظاهرة الغش.

وقال الوزير لملس، في منشور له على صفحته بــ"الفيس بوك": "قريباً .. واعتباراً من العام الدراسي الحالي؛ سيكون المعدل التحصيلي لاختبارات نهاية مرحلة التعليم الأساسي على النحو التالي:

الجمع بين محصلة نتائج الطالب في الصف السابع + الصف الثامن + الصف التاسع والقسمة ÷ على 3 = المعدل التحصيلي للطالب.

وأوضح أن "اختبارات الصف التاسع ستكون على مستوى المدرسة، وسترفع نتائج الطالب إلى المديرية، ومن ثم إلى المحافظة.. وستقوم مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات بإعلان نتيجة الطالب".

وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة من الوزارة تهدف لمواجهة ظاهرة الغش، التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير، وبات طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية، يحصلون على معدلات مرتفعة بفعل ظاهرة الغش التي أصبحت تدار بشكل رسمي؛ بيد أن هذه الخطوة ليست كافية لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل خطرا كبيرا على مستقبل الطلاب.