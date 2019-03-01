وفاة أحد الرموز القيادية العسكرية الكبيرة في الجيش اليمني والرئاسة والدفاع تنعيان مدفعية الجيش تنسف تجمعات حوثية بـ«نهـم» وزارة التربية تعلن اتخاذ حزمة من الاجراءات الصارمة لمواجهة إحدى الظواهر الخطيرة في المدارس تفاصيل عرض مغري من الرئيس الجزائري بخصوص الرئاسة اللواء «العكيمي» يؤكد تحرير مناطق واسعة بالجوف ويتحدث عن سير المعركة والخطط المرسومة خاصية في واتساب تتيح لك معرفة صديقك المفضل السعودية تعلن عن استحداث تأشيرة جديدة تُمنح لطالبها خلال 24 ساعة .. تعرف عليها وكيل أول وزارة الداخلية يلتقي بموظفي شركة صافر والأجهزة الأمنية للشركة بشرى سارة.. الإعلان عن صرف معاشات موظفي هذه الجهة الحكومية بـ«كافة المحافظات» - تعرّف على الموعد وآلية الصرف أبرز ما قدمته السينما اليمنية للعالم من أفلام
أعلن وزير التربية والتعليم، في الحكومة الشرعية، الدكتور عبد الله لملس،اليوم الاحد إن وزارته، بصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة بالمعدل التحصيلي للطالب؛ لمواجهة ظاهرة الغش.
وقال الوزير لملس، في منشور له على صفحته بــ"الفيس بوك": "قريباً .. واعتباراً من العام الدراسي الحالي؛ سيكون المعدل التحصيلي لاختبارات نهاية مرحلة التعليم الأساسي على النحو التالي:
الجمع بين محصلة نتائج الطالب في الصف السابع + الصف الثامن + الصف التاسع والقسمة ÷ على 3 = المعدل التحصيلي للطالب.
وأوضح أن "اختبارات الصف التاسع ستكون على مستوى المدرسة، وسترفع نتائج الطالب إلى المديرية، ومن ثم إلى المحافظة.. وستقوم مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات بإعلان نتيجة الطالب".
وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة من الوزارة تهدف لمواجهة ظاهرة الغش، التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير، وبات طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية، يحصلون على معدلات مرتفعة بفعل ظاهرة الغش التي أصبحت تدار بشكل رسمي؛ بيد أن هذه الخطوة ليست كافية لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل خطرا كبيرا على مستقبل الطلاب.