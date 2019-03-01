تفاصيل عرض مغري من الرئيس الجزائري بخصوص الرئاسة

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أعلن مدير حملة الرئيس الجزائري عبد الغني زعلان أن بوتفليقة سيعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في أقل من سنة في حال إعادة انتخابه
كان شهود عيان قالوا إن مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وصل مساء الأحد إلى مقر المجلس الدستوري بالعاصمة الجزائر.
ولم يتحدث مدير الحملة عبد الغني زعلان للصحفيين لدى دخوله مبنى المجلس المسؤول عن تسلم أوراق المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 ابريل نيسان.
وكان تلفزيون النهار قال إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.
ولم يرد تأكيد رسمي لكن وكالة الأنباء الرسمية نشرت «تصريح الممتلكات الخاصة» لبوتفليقة وهو شرط أساسي من متطلبات خوض الانتخابات.
وخرج عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء الجزائر اليوم الأحد مطالبين بوتفليقة بالتنحي.
وتقترب أعداد المحتجين سريعا من مستويات يوم الجمعة الماضي عندما ملأ المحتجون وسط العاصمة الجزائر في واحد من أكبر الاحتجاجات، النادرة في الجزائر، منذ انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.