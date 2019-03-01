اللواء «العكيمي» يؤكد تحرير مناطق واسعة بالجوف ويتحدث عن سير المعركة والخطط المرسومة خاصية في واتساب تتيح لك معرفة صديقك المفضل السعودية تعلن عن استحداث تأشيرة جديدة تُمنح لطالبها خلال 24 ساعة .. تعرف عليها وكيل أول وزارة الداخلية يلتقي بموظفي شركة صافر والأجهزة الأمنية للشركة بشرى سارة.. الإعلان عن صرف معاشات موظفي هذه الجهة الحكومية بـ«كافة المحافظات» - تعرّف على الموعد وآلية الصرف أبرز ما قدمته السينما اليمنية للعالم من أفلام إيفانكا تكشف عن أصعب وظيفة في العالم إيران تفاجئ أمريكا ودول الخليج بسلاح ... غير متوقع اتفاق جديد بين الكويت وقطر قطر ترفع صوتها: الإمارات لاتستحق أكثر من ذلك
اكد محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، اليوم الاحد أن أبطال محور الجوف استطاعوا خلال فترة وجيزة من تحرير مناطق واسعة بوادي السليلة واسطر والوجف، لافتا إلى ان المعركة تسير وفقا للخطة المرسومة.
وشدد اللواء العكيمي خلال اجتماعه اليوم مع قيادة المحور وقادة الوحدات العسكرية لمناقشة المستجدات العسكرية والأوضاع الأمنية في المناطق المحررة بالمحافظة على اهمية تضافر جهود الجميع لتحرير ما تبقى من محافظة الجوف والمحافظات الأخرى من مليشيات الحوثي الانقلابية.
وبحث الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة باحتياجات الأعمال الإدارية وتطوير الأداء وسبل تجاوز الاخطاء والقصور الحاصلة في الفترات السابقة، بالاضافة إلى مناقشة الخطط المتعلقة بأمن واستقرار المناطق المحررة ومساندة وحدات الأمن العام والشرطة للقيام بواجبهم.
وأقر الاجتماع جملة من القرارات والاجراءات الكفيلة بتنظيم سير العمليات العسكرية في جميع الجبهات والقطاعات، ورفع مستوى الجاهزية والأداء القتالي.
وشدد العكيمي على ضرورة الالتزام بالاختصاصات والضوابط العسكرية، واتباع الأوامر والتوجيهات حسب ما تخوله الأنظمة واللوائح الداخلية لمنتسبي وزارة الدفاع.