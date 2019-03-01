اللواء «العكيمي» يؤكد تحرير مناطق واسعة بالجوف ويتحدث عن سير المعركة والخطط المرسومة

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- الجوف

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اكد محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، اليوم الاحد أن أبطال محور الجوف استطاعوا خلال فترة وجيزة من تحرير مناطق واسعة بوادي السليلة واسطر والوجف، لافتا إلى ان المعركة تسير وفقا للخطة المرسومة.

وشدد اللواء العكيمي خلال اجتماعه اليوم مع قيادة المحور وقادة الوحدات العسكرية لمناقشة المستجدات العسكرية والأوضاع الأمنية في المناطق المحررة بالمحافظة على اهمية تضافر جهود الجميع لتحرير ما تبقى من محافظة الجوف والمحافظات الأخرى من مليشيات الحوثي الانقلابية.

وبحث الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة باحتياجات الأعمال الإدارية وتطوير الأداء وسبل تجاوز الاخطاء والقصور الحاصلة في الفترات السابقة، بالاضافة إلى مناقشة الخطط المتعلقة بأمن واستقرار المناطق المحررة ومساندة وحدات الأمن العام والشرطة للقيام بواجبهم.

وأقر الاجتماع جملة من القرارات والاجراءات الكفيلة بتنظيم سير العمليات العسكرية في جميع الجبهات والقطاعات، ورفع مستوى الجاهزية والأداء القتالي.

وشدد العكيمي على ضرورة الالتزام بالاختصاصات والضوابط العسكرية، واتباع الأوامر والتوجيهات حسب ما تخوله الأنظمة واللوائح الداخلية لمنتسبي وزارة الدفاع.