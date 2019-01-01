خاصية في واتساب تتيح لك معرفة صديقك المفضل

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يحتوي برنامج "واتس آب" على عداد رسائل مخفي مدمج في التطبيق مباشرة، يتيح لك معرفة العدد الدقيق للرسائل الصادرة والواردة، وعدد مرات مشاركة المواقع والوسائط الأخرى.
ويُظهر العداد أيضا عدد الصور وملفات "GIF"، ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والمستندات والملصقات، التي تم إرسالها، ومقدار مساحة التخزين التي تستهلكها، بحسب روسيا اليوم.
وبطبيعة الحال، تكشف هذه الأرقام عن الصديق المفضل بالنسبة لك، والذي أجريت معه معظم دردشات "واتس آب".
- كيفية التحقق من عداد رسائل "واتس آب":
أولا، ا فتح تطبيق المراسلة وانقر على خيار الإعدادات.
بعد ذلك، اتجه نحو خيار استخدام البيانات والتخزين "Data and Storage Usage"، ثم انقر على استخدام التخزين "Storage Usage".
وبالنتيجة، ستظهر قائمة كبيرة لمحتوى الدردشات المرتبة حسب مساحة التخزين.
ولمعرفة عدد النصوص التي أرسلتها إلى مستخدم محدد، انقر على أي من الدردشات ليظهر تصنيف الإحصائيات.