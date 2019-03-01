السعودية تعلن عن استحداث تأشيرة جديدة تُمنح لطالبها خلال 24 ساعة .. تعرف عليها

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على استحداث تأشيرة باسم (زيارة فعالية)، تصدر للراغبين في حضور الفعاليات التي تقام في المملكة خلال 24 ساعة بحسب صحيفة ام القرى.

وتضمن القرار اعتماد عدة ضوابط لإصدار تلك التأشيرة تتضمن قيام رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجية بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وتقوم الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات التي تقام في المملكة بتزويد وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة بالفعاليات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي منها بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات.

ويحدد نص القرار آليات التنفيذ كما يلي:

وفقاً للآلية الآتية:

1- أن تقوم رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجية بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

2- أن تقوم الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات التي تقام في المملكة بتزويد وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة بالفعاليات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي منها بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات.

3- أن تقوم وزارة الخارجية بإرسال نوع الفعالية ضمن البيانات الخاصة بالتأشيرة المرحلة إلى مركز المعلومات الوطني.

4- أن تقوم وزارة الخارجية (سفارات وقنصليات المملكة في الخارج) بإصدار التأشيرة خلال (24) ساعة من تسلم جواز طالبها.

5- أن تطبيق على هذه التأشيرة الرسوم الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6-11-1437هـ، وضوابط ومتطلبات تأشيرات الدخول إلى المملكة لغرض الزيارة.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، قد أعلنت في سبتمبر الماضي أن المملكة ستمنح للمرة الأولى تأشيرات لحضور الأحداث الرياضية، مثل "فورميلا إي الدرعية"، موضحة تفاصيل الحصول عليها خلال دقائق معدودة.

وذكرت الهيئة السعودية على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "عبر منصة (#شارك) سترحّب المملكة بالجمهور الرياضي حول العالم لحضور فورميلا إيا لدرعية بإصدار تأشيرة مرتبطة بتذكرة الحضور".

وأرفقت الهيئة تغريدتها بفيديو يشرح تفاصيل تأشيرة فعاليات "شارك" الدولية، التي تسمح لحاملها بدخول مناطق محددة في الأراضي السعودية، والتنقل الحر في مناطق محدودة في الأراضي السعودية، إلى جانب الدخول والاستمتاع بالفعالية، وذلك خلال الحدث وقبله وبعده بفترة محددة.