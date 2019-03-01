السعودية تعلن عن استحداث تأشيرة جديدة تُمنح لطالبها خلال 24 ساعة .. تعرف عليها وكيل أول وزارة الداخلية يلتقي بموظفي شركة صافر والأجهزة الأمنية للشركة بشرى سارة.. الإعلان عن صرف معاشات موظفي هذه الجهة الحكومية بـ«كافة المحافظات» - تعرّف على الموعد وآلية الصرف أبرز ما قدمته السينما اليمنية للعالم من أفلام إيفانكا تكشف عن أصعب وظيفة في العالم إيران تفاجئ أمريكا ودول الخليج بسلاح ... غير متوقع اتفاق جديد بين الكويت وقطر قطر ترفع صوتها: الإمارات لاتستحق أكثر من ذلك السعودية تودع مئات الملايين من الدولارات في أحد بنوك العرب الملكية أحدث هاتف في العالم «ضد الحرق والخدش ومزايا فريدة»
التقى وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف اليوم في مقر عمله بموظفي شركة صافر وأجهزتها الأمنية .
وفي بداية اللقاء رحب وكيل أول بالحاضرين ونوه إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين قيادة وزارة الداخلية وإدارة الشركة في مجال حمايتها و تعزيز الأمن فيها
وفي اللقاء الذي حضره العميد عوض بن حسين العرادة مدير الأمن السياسي في الشركة ونصر عبدالله دارس مدير إدارة الأمن الصناعي وحسين ناصر العباب مدير عام مكتب النفط في المحافظة والمهندس عبدالرزاق مهيوب مدهش مشرف العلاقات العامة بالشركة ومنصر خميس بافضل مدير مكتب المدير العام للشركة وبليغ المخلافي مدير الشؤون القانونية تم مناقشة بعض القضايا المتعلقة بتأمين موظفي ومعدات الشركة وحقولها النفطية وتوفير الحماية اللازمة لها
وعبر الحاضرون عن شكرهم وامتنانهم للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية بمحافظة مأرب وما تقدمه من تضيحات في سبيل تحقيق الأمن ودورهم البارز في حفظ ممتلكات الدولة وحمايتها