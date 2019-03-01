وكيل أول وزارة الداخلية يلتقي بموظفي شركة صافر والأجهزة الأمنية للشركة

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 292

التقى وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف اليوم في مقر عمله بموظفي شركة صافر وأجهزتها الأمنية .

وفي بداية اللقاء رحب وكيل أول بالحاضرين ونوه إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين قيادة وزارة الداخلية وإدارة الشركة في مجال حمايتها و تعزيز الأمن فيها

وفي اللقاء الذي حضره العميد عوض بن حسين العرادة مدير الأمن السياسي في الشركة ونصر عبدالله دارس مدير إدارة الأمن الصناعي وحسين ناصر العباب مدير عام مكتب النفط في المحافظة والمهندس عبدالرزاق مهيوب مدهش مشرف العلاقات العامة بالشركة ومنصر خميس بافضل مدير مكتب المدير العام للشركة وبليغ المخلافي مدير الشؤون القانونية تم مناقشة بعض القضايا المتعلقة بتأمين موظفي ومعدات الشركة وحقولها النفطية وتوفير الحماية اللازمة لها

وعبر الحاضرون عن شكرهم وامتنانهم للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية بمحافظة مأرب وما تقدمه من تضيحات في سبيل تحقيق الأمن ودورهم البارز في حفظ ممتلكات الدولة وحمايتها