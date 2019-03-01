بشرى سارة.. الإعلان عن صرف معاشات موظفي هذه الجهة الحكومية بـ«كافة المحافظات» - تعرّف على الموعد وآلية الصرف

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- عدن

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قالت الحكومة الشرعية بعدن اليوم الأحد 3 مارس 2019 م أنه سيتم صرف معاشات المتقاعدين المدنيين على مستوى مختلف محافظات الجمهورية لشهر مارس الحالي، ابتداءاً من الثلاثاء 5 مارس، بإجمالي مبلغ 6 مليارات و658 مليوناً.

وقال رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي الهدار "إن معاشات المتقاعدين بالمحافظات المحررة بلغت 4مليارات و634 مليوناً، فيما بلغت بالمحافظات غير المحررة مليارين و24 مليوناً.

وأكد أنه تم تعزيز مكاتب البريد والبنوك ومصرف الكريمي بمعاشات المتقاعدين لشهر مارس 2019م.

ودعا الهدار، المتقاعدين إلى التوجه في الموعد المحدد يوم الثلاثاء القادم الموافق الـ 5 من شهر مارس الجاري، إلى جهات الصرف لاستلام معاشاتهم.