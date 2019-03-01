إيفانكا تكشف عن أصعب وظيفة في العالم

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حضرت نجلة الرئيس الأمريكي "إيفانكا ترامب"، بين المتحدثين في حفل عشاء اجتمع فيه أبرز صحفيي واشنطن.
ونقلت صحيفة أمريكية أن "إيفانكا" قامت بالمزاح خلال العشاء قائلة: "أصعب وظيفة في العالم هي أن تكون ابنة ترامب"، كما قالت إنها "تعرضت لانتقادات كثيرة كونها تطالب الآخرين بالعمل نظرا لوضعها الحالي".
يذكر أن العشاء يُعد من التقاليد الأمريكية السنوية وأقيم للمرة 134 ويتبادل خلاله السياسيون والصحفيون الآراء حول الأحوال السياسية في البلاد.
ثم حضرت "إيفانكا" العشاء مع زوجها مستشار الرئيس "دونالد ترامب"، "جاريد كوشنر".
في سياق آخر، نشرت "إيفانكا" صورة مع مكنسة كهربائية، أثارت الجدل، وعلقت عليها عبر حسابها: "يمكن أن تختار النساء خذل بعضهن البعض أو أن ينهضن ببعضهن البعض. أما أنا، فأختار الثانية".