اتفاق جديد بين الكويت وقطر

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت وسائل إعلام كويتية، إن الكويت وقع اتفاقا مع دولة قطر اليوم الأحد، لتعزيز التعاون وتبال الخبرات.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "وقعت قریة الشیخ صباح الأحمد التراثیة مع مركز (نوماس) التابع لوزارة الثقافة والریاضة القطریة اتفاقیة، لتعزیز التعاون وتبادل الخبرات وتنمیة مهارات الشباب وتكریس ودعم مقومات الهویة الوطنیة وترسیخها لدى النشء.

وأعرب مدیر القریة سیف الشلاحي، عن اعتزازه بهذه الاتفاقیة شاكرا دولة قطر على مشاركتها باحتفالات الكویت الوطنیة.

وأضاف الشلاحي، أن من أهداف الاتفاقیة تبادل التعاون الثقافي في مجالات التدریب على جوانب التراث في محاولة لاستعادة الحیاة التراثیة التي اندثرت خلال السنوات السابقة، إضافة إلى تعلیم وتدریب الصقور و"غیر ذلك من الجوانب المرتبطة بعاداتنا وتقالیدنا".

ومن جهته، عبر الكواري أيضا عن سعادته بهذه الاتفاقیة "لیرى المركز النور في الكویت الشقیقة" مضیفا أن (نوماس) یهتم بالنشء من الجنسین مستهدفا الأعمار ما بین 7 و14 سنة.

وأفاد بأن المركز سیساهم في تدریب النشء على جوانب تراثیة مختلفة منها السباحة وركوب الخیل والتعامل مع الطیر في دورات ابتدائیة ومتقدمة، كما سیقیم دورات تدریب على العرضة لأهمیتها في تاریخ الآباء والأجداد، مبینا أن هذه الدورات ستتواصل على مدار العام على أن تكون مكثفة في المناسبات المختلفة وخاصة الوطنیة.

وكانت المشاركة القطریة اختتمت فعالیاتها، السبت 2 مارس / آذار، بنجاح لافت وسط تفاعل جماهیري كبیر بإشراف وتنظیم مركز قطر للفعالیات الثقافیة والتراثیة، تحت شعار (الكویت.. بلادنا الكویت).