قطر ترفع صوتها: الإمارات لاتستحق أكثر من ذلك

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ردت وزارة الخارجية القطرية على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، واعتبرت أن تمثيلها في المحافل الدولية يليق بالدولة المستضيفة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، أن تمثيل بلاده في المحافل الدولية يليق بالدولة المستضيفة، وذلك ردا على قرقاش، حول وفد الدوحة المشارك في قمة شرم الشيخ، وأعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في أبوظبي.

وقال الرميحي في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "التمثيل القطري يليق بالدولة المستضيفه فهي (الإمارات) لا تستحق أكثر من ذلك، ولكن الأهم هو تأكيد كلمة ممثل دولة قطر وفي عقر داركم على عدم شرعية الحصار والمخالف لكل القيم الإنسانية".

وكان الوزير الإماراتي أنور قرقاش، وصف تمثيل قطر في المحافل الدولية "بالهامشي" مؤكدا أنه ناجم عن "عزلتها عن محيطها".

​وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.