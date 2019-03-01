السعودية تودع مئات الملايين من الدولارات في أحد بنوك العرب الملكية

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن بلاده أودعت 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، مشيرا إلى أن المملكة تبحث مع الكويت والإمارات مجالات دعم إضافية للأردن.

وقال الجدعان في تصريحات نقلها تلفزيون العربية اليوم الأحد إن "السعودية داعمة رئيسية للأردن وخادم الحرمين الشريفين دعا إلى مؤتمر مكة في العام الماضي وقدمت المملكة مع الكويت والإمارات دعم متكامل بأكثر من مليار دولار"، مضيفا "السعودية ملتزمة وبدأت بالدفع، أودعنا 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، دفعنا دعم الميزانية بـ250 مليون دولار، منها 50 دفعناها العام الماضي و50 هذه السنة".

وتابع وزير المالية "مستمرون في دعم الأردن نحو الإصلاحات الاقتصادية، ونعتقد أن الأردن جاد في مسيرة الإصلاح، فهو مر بأزمات كبيرة جدا ونعتقد أنه يستحق دعم المجتمع الدولي".

وأشار وزير المالية إلى أنه تمت الموافقة على تقديم "الدعم للأردن من خلال الصندوق العربي، ونبحث مع الأشقاء في الكويت والإمارات مجالات دعم إضافية".