الجيش يلقن الحوثي هزيمة جديدة في تعز

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نجحت قوات الجيش الوطني من كسر هجوم لمليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه قرى القحيفة في مقبنة غرب محافظة تعز.

وقالت وكالة (سبأ) نقلا عن مصدر محلي إن مواجهات استمرت منذ فجر اليوم بعد تسلل المليشيات إلى مدرسة بلال ومحاولة التقدم صوب مواقع الجيش الوطني، قبل أن تلوذ بالفرار.

واكد المصدر ان المواجهات اسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.