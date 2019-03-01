أول مهمة للوزير البريطاني في عدن - الحكومة تواجهه بموقف ثابت وحل جذري ينهي الحرب

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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التقى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم في العاصمة عدن مسئولين في الحكومة اليمنية ، في اول مهمة ونشاط يقوم به ، عقب وصوله ظهر اليوم الى مطار عدن.

وقالت وكالة سبأ ان نائبي رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي والمهندس أحمد الميسري استقبلوا اليوم بعدن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت والوفد المرافق له.

اللقاء الذي حضره وزير الخارجية خالد اليماني كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الدولية الرامية لاحلال السلام في اليمن ودفع مليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم.

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اكد ان موقف الحكومة الشرعية ثابت وينشد السلام الدائم رغم ان قوات الجيش الوطني كانت قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة ومع ذلك فضلت الدخول في مفاوضات ستوكهولم ايمانا منها بخيار السلام.

واشار الميسري الى استمرار الميليشيا الانقلابية في رفضها لجهود السلام، وقال مليشيا الحوثي،" كل يوم تضع المزيد من العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في مشاورات السويد.

واكد ان الحل الجذري لانهاء الحرب وارساء دعائم السلام تكمن في ازالة الاسباب الجذرية لاندلاع الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية، وذلك بتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرار 2216 .

فيما نوه الخنبشي بنتائج لقاء الوزير البريطاني مع رئيس الجمهورية حول مشاورات ستوكهولم انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحرص الحكومة الشرعية على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم وتنفيذ القرارات الدولية وخاصة انسحاب مليشيات الحوثي من الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى وفتح ممرات امنة للمواطنين وتبادل الاسرى والمختطفين ورفع الحصار عن مدينة تعز.

وأشار الى جهود الحكومة الشرعية لتصحيح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالاقتصاد اليمني جراء الانقلاب.. موضحا ان الحكومة اقرت موازنة عام 2019م وكذا تصحيح الفجوة بين الايرادات والنفقات .. لافتا الى ان مليشيات الحوثي تقوم بجباية الايرادات بصورة تعسفية في مناطق سيطرتها.

من جانبه اكد وزير الخارجية البريطاني على موقف حكومة بلاده الداعم للسلام وتنفيذ اتفاق السويد فيما يخص مدينة الحديدة وموانئها..مضيفا ان الحكومة البريطانية قدمت مساعدة انسانية لليمن بقيمة 200 مليون جنية استرليني .

وكان نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي التقى الملحق العسكري البريطاني لدى اليمن العقيد جوي ماثيو ستاورز لبحث مجالات التعاون في الجانب الامني والسبل الكفيلة لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأعرب الخنبشي عن تقدير اليمن لمواقف المملكة المتحدة ودورها في معالجة الازمة اليمنية .. معربا عن أمل الحكومة الشرعية في أن تلعب بريطانيا دورا بارزا للخروج من الازمة بالحل الشامل ووقف كافة التجاوزات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية على المدن والمناطق التي تحت سيطرتها.