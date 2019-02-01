مستجدات عاجلة : انتصار كبير لقبائل «حجور» وفرار الحوثيين الى «أفلح» والطيران يفتك بعشرين انقلابيا

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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حققت قبائل حجور في محافظة حجة (شمال غرب اليمن) اليوم الاحد ، انتصارات ميدانية وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة.

وقالت مصادر ميدانية ان قبائل حجور استعادت منطقة (بني شوس) الواقعة في أطراف مديرية كشر جنوب حجة.

وذكرت المصادر لمأرب برس ان معارك عنيفة اندلعت بين القبائل والحوثيين انتهت ، بتقدم القبائل واجبار مليشيا الحوثي على الفرار من بني شوس باتجاه مديرية أفلح.

بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية ، غارات عنيفة على مواقع وتجمعات الانقلابيين في مناطق كشر.

واسفرت الغارات عن مقتل نحو 20 عنصرا من مليشيا الحوثي ، حيث استهدفت آليات عسكرية قرب مناطق العبيسة والمندلة بمديرية كشر.