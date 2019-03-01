راموس يعلق على ما حدث مع ميسي في موقعة الكلاسيكو وبيكيه يتحدث عن دماء

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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علق المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد على المشادة التي وقعت بينه وبين الأرجنيتي ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في بطولة الدوري.

وحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الليجا، وفاز الفريق الكتالوني بهدف دون رد سجله إيفان راكيتيتش.

وخلال تصريحات لـMovistar نقلتها صحيفة ميرور قال راموس: من العار علينا أن نفقد الأمل في البطولة، نعلم أن فارق النقاط أصبح كبيرًا، لكننا سنواصل القتال لأن كل شيء ممكن".

وأضاف: "أهنيء برشلونة على النتيجة، لعبنا بشكل جيد ولكن لم يكن هذا كافيًا".

وردًا على ما حدث بينه وبين ميسي خلال المباراة قال: "لم أقصد الاشبتاك مع ميسي، ليو أساء الفهم فقط".

جدير بالذكر أن برشلونة الذي يحتل صدارة الدوري الإسباني نجح في توسيع فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد صاحب المركز الثالث إلى 12 نقطة.

في ذات السياق ابدى جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، استيائه من ما حدث من قبل قائد ريال مدريد سيرخيو راموس مع نجم البلوجرانا ليونيل ميسي ووصفه بالاعتداء.

وصدم راموس ميسي بذراعه في الشوط الأول من المباراة ، مما تسبب في إصابة ميسي في فمه، ولكن الحكم لم يتدخل، مما أغضب لاعبو برشلونة.

وقال بيكيه للمراسلين بعد المباراة: "ليون كان ينزف دماء من فمه، هذا اعتداء، الشدة في اللعب لا يمكن قياسها، أنا أتفاهم جيداً مع لاعبي ريال مدريد".